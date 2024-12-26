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Звезда «Слова пацана» Анастасия Красовская объяснила, почему любят Юру Борисова

Звезда «Слова пацана» Анастасия Красовская объяснила, почему любят Юру Борисова
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Во время недавнего интервью звезда сериала «Слово пацана» Анастасия Красовская поразмышляла на тему феномена Юры Борисова. По мнению Красовской, фишка актёра в том, что он цепляет своей харизмой и подходом к работе.

По словам Анастасии, которая снималась с Юрой в фильме «Герда», у Борисова с виду грозная внешность, хотя на деле за ней скрывается очень добрый человек.

С такой внешностью грозного мужика едет на байке в кожаной куртке. Ты садишься сзади, обнимаешь его, и становится так тепло и спокойно.

Ещё Красовская заявила, что Борисов полностью заслуживает свою номинацию на премию «Золотой глобус» и «Оскар».

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