Звезда «Слова пацана» Анастасия Красовская объяснила, почему любят Юру Борисова

Во время недавнего интервью звезда сериала «Слово пацана» Анастасия Красовская поразмышляла на тему феномена Юры Борисова. По мнению Красовской, фишка актёра в том, что он цепляет своей харизмой и подходом к работе.

По словам Анастасии, которая снималась с Юрой в фильме «Герда», у Борисова с виду грозная внешность, хотя на деле за ней скрывается очень добрый человек.

С такой внешностью грозного мужика едет на байке в кожаной куртке. Ты садишься сзади, обнимаешь его, и становится так тепло и спокойно.

Ещё Красовская заявила, что Борисов полностью заслуживает свою номинацию на премию «Золотой глобус» и «Оскар».