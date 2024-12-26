«Это как слетать в космос»: Юлия Пересильд — о съёмках фильма «Финист. Первый богатырь»

Актриса Юлия Пересильд в беседе с «Телепрограммой» рассказала о тяжёлых съёмках фильма «Финист. Первый богатырь», в котором она сыграла Бабу-Ягу.

Производство фрагментов с Пересильд велось в Казахстане. По словам актрисы, съёмки были трудные и сравнимые с полётом в космос, поскольку в первую очередь требовалось очень хорошее здоровье.

Как только ты снимаешь на природе, а в Казахстане есть и поющие барханы, и лес, и горы, это и опасно, и по погодным условиям сложно, и в первую очередь требует очень хорошего здоровья артиста. Понимаете, это как слетать в космос.

Премьера ленты про Финиста состоится в кинотеатрах России уже 1 января 2025 года, хронометраж картины составит 1 час 54 минуты.