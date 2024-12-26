Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это как слетать в космос»: Юлия Пересильд — о съёмках фильма «Финист. Первый богатырь»

«Это как слетать в космос»: Юлия Пересильд — о съёмках фильма «Финист. Первый богатырь»
Комментарии

Актриса Юлия Пересильд в беседе с «Телепрограммой» рассказала о тяжёлых съёмках фильма «Финист. Первый богатырь», в котором она сыграла Бабу-Ягу.

Производство фрагментов с Пересильд велось в Казахстане. По словам актрисы, съёмки были трудные и сравнимые с полётом в космос, поскольку в первую очередь требовалось очень хорошее здоровье.

Как только ты снимаешь на природе, а в Казахстане есть и поющие барханы, и лес, и горы, это и опасно, и по погодным условиям сложно, и в первую очередь требует очень хорошего здоровья артиста. Понимаете, это как слетать в космос.

Премьера ленты про Финиста состоится в кинотеатрах России уже 1 января 2025 года, хронометраж картины составит 1 час 54 минуты.

Материалы по теме
Лучшие новогодние фильмы
Лучшие новогодние фильмы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android