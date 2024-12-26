Актриса «Клана Сопрано» рассказала, как чуть не подралась с Эмбиидом во время игры НБА

61-летняя американская актриса, наиболее известная благодаря роли Кармелы Сопрано в сериале «Клан Сопрано» и Джеки Пейтон в сериале «Сестра Джеки», Эди Фалько рассказала, как была готова подраться со звёздным форвардом «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом во время игры плей-офф НБА сезона-2023/2024 с «Нью-Йорк Никс». Фалько давняя поклонница команды из Нью-Йорка.

«Джоэл Эмбиид, он просто злодей. Во время прошлого плей-офф он как будто специально толкнул Джейлена [Брансона] локтем в игре, и я собиралась выбежать на паркет и побежать за ним. Я имею в виду, в той игре всё было так плохо с поведением игроков. И потом, спустя некоторое время, я пришла и увидела, как эти парни вновь на паркете играют и хорошо относятся друг к другу. Я помню, что спрашивала у Брансона, не злятся ли они друг на друга за грязь в играх, и он сказал, что нет.

Но у нас, фанатов «Никс», к этому особое отношение. Но что значит быть фанатом «Никс»? Только то, что они играют в «Мэдисон Сквер Гарден»? Нет, это парни, к которым ты привязываешься. Всё дело в том, как они играют друг с другом, в их взаимодействии, в шутках внутри команды и в том, что у вас, ребята, есть что-то такое, что можно прочувствовать рядом с ними.

Когда руководство избавляется от пары игроков, я такая: «Вы что, издеваетесь надо мной? Вы не можете так поступать!» Это вредно для здоровья. У меня есть дети, своя жизнь и всё такое, и я совершенно разваливаюсь на части от таких новостей», — приводит слова Фалько издание Clutch Points.