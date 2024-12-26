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Сериал Игра в кальмара 2 сезон слили на торренты

Второй сезон сериала «Игра в кальмара» слили на торренты
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Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

26 декабря состоялась премьера второго сезона «Игры в кальмара» — продолжения самого популярного сериала от Netflix. Шоу вернулось спустя три года после выхода первого сезона, который произвёл настоящий фурор и стал одним из самых успешных проектов в киноиндустрии.

Спустя час после премьеры весь сезон утёк в Сеть — все семь эпизодов выложили на популярные торрент-трекеры в высоком качестве формата 1080p и с русскими субтитрами.

Сюжет второго сезона «Игры в кальмара» рассказывает, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

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