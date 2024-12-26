Авторы Escape from Tarkov тестируют решение проблемы с доступом к игре из России

20 декабря популярный сетевой шутер Escape from Tarkov столкнулся с проблемами с доступом в России. Многие российские игроки начали жаловаться на невозможность подключиться к серверам проекта, хотя в остальном мире никаких ошибок не наблюдалось.

25-го числа разработчики игры из студии Battlestate Games объявили о запуске временного решения, которое должно помочь геймерам из России с доступом к проекту. Об этом они сообщили в своих соцсетях.

Мы начинаем тестирование временных решений для игроков из РФ, которые испытывают проблемы с подключением к серверам Escape from Tarkov.

В случае сохранения проблем с подключением делитесь обратной связью в комментариях в социальных сетях Escape from Tarkov.

Благодарим за понимание.

Временное решение уже помогло многим пользователям из России — об этом они рассказали в комментариях к посту. При этом полностью решить проблему разработчикам пока не удалось: некоторые геймеры всё ещё жалуются на невозможность подключиться к серверам проекта.