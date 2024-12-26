Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Escape from Tarkov тестируют решение проблемы с доступом к игре из России

Авторы Escape from Tarkov тестируют решение проблемы с доступом к игре из России
Аудио-версия:
Комментарии

20 декабря популярный сетевой шутер Escape from Tarkov столкнулся с проблемами с доступом в России. Многие российские игроки начали жаловаться на невозможность подключиться к серверам проекта, хотя в остальном мире никаких ошибок не наблюдалось.

25-го числа разработчики игры из студии Battlestate Games объявили о запуске временного решения, которое должно помочь геймерам из России с доступом к проекту. Об этом они сообщили в своих соцсетях.

Мы начинаем тестирование временных решений для игроков из РФ, которые испытывают проблемы с подключением к серверам Escape from Tarkov.
В случае сохранения проблем с подключением делитесь обратной связью в комментариях в социальных сетях Escape from Tarkov.
Благодарим за понимание.

Временное решение уже помогло многим пользователям из России — об этом они рассказали в комментариях к посту. При этом полностью решить проблему разработчикам пока не удалось: некоторые геймеры всё ещё жалуются на невозможность подключиться к серверам проекта.

Материалы по теме
Escape from Tarkov не работает в России уже вторые сутки — авторы в курсе проблемы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android