Состоялась премьера фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

Сегодня в кинотеатрах России стартовали показы фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым в главной роли. Ленту уже можно посмотреть в городах страны.

Картина представляет собой приключенческий фантастический экшен. Действие фильма разворачивается в относительно недалёком будущем, когда из-за изменений климата человеческая цивилизация практически уничтожена. Преследуемый призраками прошлого ронин путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, создавая карту континента.

Вместе с Колокольниковым в ленте сыграли Диана Енакаева, Тихон Жизневский и Александр Мизёв. Режиссёром выступил Максим Шишкин.