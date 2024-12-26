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Состоялась премьера фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

Состоялась премьера фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым
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Сегодня в кинотеатрах России стартовали показы фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым в главной роли. Ленту уже можно посмотреть в городах страны.

Картина представляет собой приключенческий фантастический экшен. Действие фильма разворачивается в относительно недалёком будущем, когда из-за изменений климата человеческая цивилизация практически уничтожена. Преследуемый призраками прошлого ронин путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, создавая карту континента.

Вместе с Колокольниковым в ленте сыграли Диана Енакаева, Тихон Жизневский и Александр Мизёв. Режиссёром выступил Максим Шишкин.

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