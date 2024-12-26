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Вышел документальный фильм про игроков Team Spirit по MLBB

Вышел документальный фильм про игроков Team Spirit по MLBB
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На официальном канале Mobile Legends: Bang Bang вышло видео, посвящённое российским киберспортсменам Кемирану Sunset Lover Кочкарову и Станиславу SAWO Решняку из Team Spirit.

В ролике от разработчиков игры рассказывается история двух киберспортсменов из России, выступающих на профессиональной сцене MLBB с первого масштабного чемпионата в дисциплине — M1 World Championship.

Документальный фильм от Moonton содержит уникальные кадры из разных периодов жизни Кемирана и Станислава, а также эксклюзивные комментарии представителей Team Spirit. С видео можно ознакомиться по ссылке.

На топ-турнире M6 World Championship российская Team Spirit заняла четвёртое место и заработала $ 60 тыс.

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