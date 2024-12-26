Авторы ремейка «Бриллиантовой руки» отказались от дипфейка актёра Андрея Миронова

Создатели ремейка «Бриллиантовой руки» поделились новыми деталями создания комедии. Как оказалось, изначально авторы ленты планировали вернуть на экраны актёра Андрея Миронова в роли контрабандиста Геши Козодоева с помощью технологий искусственного интеллекта.

Самого героя в фильме сыграл Алексей Воробьёв, однако его лицо планировали заменить на образ культового советского актёра. В конечном итоге создатели ремейка отказались от этой затеи и сохранили современный образ героя.

Действие «Небриллиантовой руки» развернётся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом». Премьера ленты состоится 31 декабря в 20:00.