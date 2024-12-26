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Авторы ремейка «Бриллиантовой руки» отказались от дипфейка актёра Андрея Миронова

Авторы ремейка «Бриллиантовой руки» отказались от дипфейка актёра Андрея Миронова
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Создатели ремейка «Бриллиантовой руки» поделились новыми деталями создания комедии. Как оказалось, изначально авторы ленты планировали вернуть на экраны актёра Андрея Миронова в роли контрабандиста Геши Козодоева с помощью технологий искусственного интеллекта.

Самого героя в фильме сыграл Алексей Воробьёв, однако его лицо планировали заменить на образ культового советского актёра. В конечном итоге создатели ремейка отказались от этой затеи и сохранили современный образ героя.

Действие «Небриллиантовой руки» развернётся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом». Премьера ленты состоится 31 декабря в 20:00.

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