Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Соболев и стример Ростик посетили НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Соболев и стример Ростик посетили НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Комментарии

Футболист Александр Соболев и стример Dota 2 Ростислав rostislav_999 Протасеня поздравили детей в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

В рамках благотворительной акции, приуроченной к Новому году, Соболев и Ростик посетили НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Стример «Доты» поделился фотографиями оттуда, а футболист зарепостил публикацию Протасени.

Ростик с пациентами клиники

Ростик с пациентами клиники

Фото: соцсети rostislav_999

Ростислав прокомментировал свой пост следующим образом:

Сделали с Саней новогоднего добра!
Всех с наступающим!

Ранее футболист Александр Головин выступил на шоу-турнире BetBoom Streamers Battle 8 по Dota 2.

Материалы по теме
Футболист Александр Головин сыграет на шоу-турнире по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android