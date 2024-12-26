Соболев и стример Ростик посетили НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Футболист Александр Соболев и стример Dota 2 Ростислав rostislav_999 Протасеня поздравили детей в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.
В рамках благотворительной акции, приуроченной к Новому году, Соболев и Ростик посетили НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Стример «Доты» поделился фотографиями оттуда, а футболист зарепостил публикацию Протасени.
Ростик с пациентами клиники
Фото: соцсети rostislav_999
Ростислав прокомментировал свой пост следующим образом:
Сделали с Саней новогоднего добра!
Всех с наступающим!
Ранее футболист Александр Головин выступил на шоу-турнире BetBoom Streamers Battle 8 по Dota 2.