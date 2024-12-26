«Хорош, но хуже оригинала»: критики смешанно оценили второй сезон «Игры в кальмара»

26 декабря состоялась премьера второго сезона «Игры в кальмара» — продолжения самого популярного сериала от Netflix. Шоу вернулось спустя три года после выхода первого сезона, который произвёл настоящий фурор и стал одним из самых успешных проектов в киноиндустрии.

Некоторые критики уже посмотрели продолжение и опубликовали свои обзоры. Сейчас на агрегаторе Metacritic средний балл второго сезона составляет 60 баллов из 100 — примерно такие же оценки получил оригинал в 2021 году. Обозреватели хвалят напряжённый сюжет с неожиданными сюжетными поворотами и более масштабными испытаниями, но ругают за общее ощущение вторичности и намеренные клиффхэнгеры, оставленные для финального третьего сезона.

Фото: Metacritic

Что пишут критики о втором сезоне «Игры в кальмара»

Семь новых эпизодов «Игры в кальмара» потрясают, шокируют, раздирают душу и даже воодушевляют. Второй сезон очень хорош! Не так хорош, как захватывающий первый сезон, но это всё ещё отличное шоу.

Продолжение хита от Netflix вызывает чувство внутреннего волнения благодаря жестоким состязаниям и множеству интересных новых персонажей.

Да, это во многом повторение первого сезона. Но продолжение также шокирует захватывающими моментами и «ужасными» поворотами, которые ещё сильнее втягивают вас в кровавое, циничное мировоззрение «Игры в кальмара»: надежда — для неудачников.

Второй сезон «Игры в кальмара» кажется абсолютно ненужной добавкой к отличному оригиналу.

Второй сезон «Игры кальмара» — полное разочарование… Ему не хватает веселья и причудливости, которые не давали первому сезону погрязнуть в страданиях, а также погружения в лор столь смертельной Игры.