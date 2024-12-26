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Базовый iPhone 16 рекордно подешевел в России до 70 тыс. рублей

Базовый iPhone 16 рекордно подешевел в России до 70 тыс. рублей
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По данным издания Hi-Tech Mail, под конец 2024 года стоимость базового iPhone 16 опустилась в России на 45%. Если на старте устройство продавали за 114 тыс. рублей, сейчас его можно приобрести даже меньше, чем за 70 тыс. рублей.

Как пояснили в издании, самые выгодные варианты можно найти при заказе из-за рубежа. Например, есть модели за 70-75 тыс. руб. С учетом пошлины выходит 80 тыс. руб. и даже меньше.

Также отмечается, что если в дальнейшем будут более доступные предложения, то они будут незначительными, так как даже прошлогодние iPhone 15 сейчас стоят не менее 70 тыс. руб. Иными словами, ждать ещё большего падения цен не стоит.

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