Лучшие фильмы 2024 года от IGN

Одно из самых популярных изданий о популярной культуре IGN опубликовало список лучших фильмов 2024 года. В редакции портала назвали главные картины уходящего года без разделения на конкретные места.

Так, в IGN начали свой топ с трёх лент, которым редакция поставила 10 баллов из 10: это комедия «Лохматые предки» с Джесси Айзенбергом, приключение «Огненная тайна» и боевик «Фуриоса» по «Безумному Максу».

Далее в списке идут фантастика «Я видел свечение телевизора», историческая драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди, мелодрама «Иногда я думаю о смерти», тюремная драма «Синг-Синг» и трагикомедия «Анора» от американского режиссёра Шона Бэйкера с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым на ведущих ролях.

Интересно, что в топ не вошли «Дюна 2» Дени Вильнёва, а также «Головоломка 2» и «Дэдпул и Росомаха».

Лучшие фильмы 2024 года по версии IGN

«Лохматые предки»

«Огненная тайна»

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

«Я видел свечение телевизора»

«Бруталист»

«Иногда я думаю о смерти»

«Синг-Синг»

«Анора»

«Падение империи»

«Претенденты»

«Планета Джанет»

«Виды доброты»

«Носферату»

«Тихое место: День первый»

«Злая».