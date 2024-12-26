Лучшие фильмы 2024 года от IGN

Одно из самых популярных изданий о популярной культуре IGN опубликовало список лучших фильмов 2024 года. В редакции портала назвали главные картины уходящего года без разделения на конкретные места.
Так, в IGN начали свой топ с трёх лент, которым редакция поставила 10 баллов из 10: это комедия «Лохматые предки» с Джесси Айзенбергом, приключение «Огненная тайна» и боевик «Фуриоса» по «Безумному Максу».
Далее в списке идут фантастика «Я видел свечение телевизора», историческая драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди, мелодрама «Иногда я думаю о смерти», тюремная драма «Синг-Синг» и трагикомедия «Анора» от американского режиссёра Шона Бэйкера с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым на ведущих ролях.
Интересно, что в топ не вошли «Дюна 2» Дени Вильнёва, а также «Головоломка 2» и «Дэдпул и Росомаха».
Лучшие фильмы 2024 года по версии IGN
- «Лохматые предки»
- «Огненная тайна»
- «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
- «Я видел свечение телевизора»
- «Бруталист»
- «Иногда я думаю о смерти»
- «Синг-Синг»
- «Анора»
- «Падение империи»
- «Претенденты»
- «Планета Джанет»
- «Виды доброты»
- «Носферату»
- «Тихое место: День первый»
- «Злая».