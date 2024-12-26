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Лучшие фильмы 2024 от IGN: Лохматые предки, Фуриоса, Анора, Бруталист, Злая, Падение империи и другие

Лучшие фильмы 2024 года от IGN
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Одно из самых популярных изданий о популярной культуре IGN опубликовало список лучших фильмов 2024 года. В редакции портала назвали главные картины уходящего года без разделения на конкретные места.

Так, в IGN начали свой топ с трёх лент, которым редакция поставила 10 баллов из 10: это комедия «Лохматые предки» с Джесси Айзенбергом, приключение «Огненная тайна» и боевик «Фуриоса» по «Безумному Максу».

Далее в списке идут фантастика «Я видел свечение телевизора», историческая драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди, мелодрама «Иногда я думаю о смерти», тюремная драма «Синг-Синг» и трагикомедия «Анора» от американского режиссёра Шона Бэйкера с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым на ведущих ролях.

Интересно, что в топ не вошли «Дюна 2» Дени Вильнёва, а также «Головоломка 2» и «Дэдпул и Росомаха».

Лучшие фильмы 2024 года по версии IGN

  • «Лохматые предки»
  • «Огненная тайна»
  • «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
  • «Я видел свечение телевизора»
  • «Бруталист»
  • «Иногда я думаю о смерти»
  • «Синг-Синг»
  • «Анора»
  • «Падение империи»
  • «Претенденты»
  • «Планета Джанет»
  • «Виды доброты»
  • «Носферату»
  • «Тихое место: День первый»
  • «Злая».
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