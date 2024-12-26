Зрители высоко оценили фильм «Никому не известный» с Тимоти Шаламе — на уровне «Дюны 2»

25 декабря в мировых кинотеатрах состоялась премьера фильма «Никому не известный» с Тимоти Шаламе. Лента рассказывает, как 19-летний музыкант приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, которая признаёт его талант.

Издание CinemaScore опубликовало средние оценки ленты, которые ставят зрители сразу после сеанса в кинотеатрах. Так, работа Джеймса Мэнголда получила рейтинг «А» — это очень высокий показатель для биографической драмы.

Оценка фильма «Никому не известный» на CinemaScore Фото: Cinemascore

Зрители оценили ленту на уровне «Соника 3 в кино», «Дюны 2» и мюзикла «Злая» — все трое показали отличные результаты в прокате. Сейчас байопику про Боба Дилана предрекают старт в $ 15 млн в США при скромном бюджете в $ 60 млн.