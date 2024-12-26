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Патч 0.16 для Escape from Tarkov — новая версия Юнити, оружие, престиж и другие детали

Для Escape from Tarkov вышел патч 0.16 с новой версией Unity, оружием и системой престижа
Аудио-версия:
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Разработчики тактического шутера Escape from Tarkov выпустили для проекта патч версии 0.16. Апдейт получился крупным и добавляет в игру множество контента. Серверы тайтла заработают сегодня в 18:00 по Москве.

Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate.

Коротко о главном

  • Версия игрового движка обновлена до Unity 2022.
  • Улучшено поведение ИИ.
  • Появилась система престижа.
  • Переработана локация «Таможня».
  • На 8 основных картах появились скрытые выходы.
  • Добавили возможность посещать Убежища друзей и кастомизировать собственное.
  • Новое оружие: одноразовый гранатомёт РШГ-2, автоматический дробовик Сайга-12К, снайперская винтовка Sako TRG M10 .338, автомат Aklys Defense Velociraptor .300 Blackout и штурмовая винтовка FN SCAR-H «X-17» 7.62x51.
  • Добавили новый статус-эффект «Замёрз» — он уменьшает видимость, выносливость и скорость передвижения.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

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