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Для Escape from Tarkov вышел патч 0.16 с новой версией Unity, оружием и системой престижа

Разработчики тактического шутера Escape from Tarkov выпустили для проекта патч версии 0.16. Апдейт получился крупным и добавляет в игру множество контента. Серверы тайтла заработают сегодня в 18:00 по Москве.

Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate.

Коротко о главном

Версия игрового движка обновлена до Unity 2022.

Улучшено поведение ИИ.

Появилась система престижа.

Переработана локация «Таможня».

На 8 основных картах появились скрытые выходы.

Добавили возможность посещать Убежища друзей и кастомизировать собственное.

Новое оружие: одноразовый гранатомёт РШГ-2, автоматический дробовик Сайга-12К, снайперская винтовка Sako TRG M10 .338, автомат Aklys Defense Velociraptor .300 Blackout и штурмовая винтовка FN SCAR-H «X-17» 7.62x51.

Добавили новый статус-эффект «Замёрз» — он уменьшает видимость, выносливость и скорость передвижения.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.