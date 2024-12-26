Для Escape from Tarkov вышел патч 0.16 с новой версией Unity, оружием и системой престижа
Разработчики тактического шутера Escape from Tarkov выпустили для проекта патч версии 0.16. Апдейт получился крупным и добавляет в игру множество контента. Серверы тайтла заработают сегодня в 18:00 по Москве.
Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate.
Коротко о главном
- Версия игрового движка обновлена до Unity 2022.
- Улучшено поведение ИИ.
- Появилась система престижа.
- Переработана локация «Таможня».
- На 8 основных картах появились скрытые выходы.
- Добавили возможность посещать Убежища друзей и кастомизировать собственное.
- Новое оружие: одноразовый гранатомёт РШГ-2, автоматический дробовик Сайга-12К, снайперская винтовка Sako TRG M10 .338, автомат Aklys Defense Velociraptor .300 Blackout и штурмовая винтовка FN SCAR-H «X-17» 7.62x51.
- Добавили новый статус-эффект «Замёрз» — он уменьшает видимость, выносливость и скорость передвижения.
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
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