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«Игра в кальмара 2» сразу вышла с русской озвучкой

«Игра в кальмара 2» сразу вышла с русской озвучкой
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Сегодня состоялась премьера второго сезона «Игры в кальмара» на Netflix, а для русскоговорящих зрителей был припасён приятный сюрприз: новые серии вышли сразу с русским дубляжом. Свежие эпизоды также уже доступны на альтернативных площадках в России.

Второй сезон ждали больше трёх лет, но такое длительное ожидание оправдано тем, что параллельно создатель шоу работал и над третьим сезоном — он выйдет уже в 2025 году и станет финальным для «Игры в кальмара». Сейчас мы посреди запланированного сюжета, а впереди большой финал.

Второй сезон состоит из семи эпизодов — правда, по первым отзывам, продолжение получилось слабее.

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