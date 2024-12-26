Apple объяснила блокировки приложений в России

Летом 2024 года Apple начала блокировать приложения для обхода блокировок в российском App Store. Теперь представители компании объяснили данную ситуацию.

В Apple заявили, что действительно вынуждены выполнять требования Роскомнадзора, чтобы не допустить запрета на распространение своего контента в России.

Невыполнение законных требований может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в стране. Правительство США поощряет компании предоставлять российским гражданам услуги связи, поскольку доступность этих услуг наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов.

В июле Роскомнадзор сообщил, что Apple по требованию удалила 25 приложений для обхода блокировок из российского App Store.