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10 самых популярных сериалов у пиратов в 2024 году: «Дом дракона», «Пацаны», «Пингвин» и «Фоллаут»

10 самых популярных сериалов у пиратов в 2024 году
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Представители издания TorrentFreak раскрыли рейтинг 10 самых популярных сериалов у пиратов в 2024 году. Абсолютное лидерство досталось «Дому дракона». Второе место заняли «Пацаны», а третье — «Сёгун».

Также в подборку попали «Аркейн», «Пингвин», «Фоллаут», «Джек Ричер», «Дюна: Пророчество» и другие проекты. Напомним, в 2023 году пальму первенства топа занял первый сезон «Одних из нас».

Топ-10 самых популярных сериалов у пиратов в 2024 году

  1. «Дом дракона».
  2. «Пацаны».
  3. «Сёгун».
  4. «Аркейн».
  5. «Пингвин».
  6. «Фоллаут».
  7. «Джек Ричер».
  8. «Укрытие».
  9. «Дюна: Пророчество».
  10. Halo.

С полной версией материала можно ознакомиться по ссылке.

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