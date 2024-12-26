10 самых популярных сериалов у пиратов в 2024 году

Представители издания TorrentFreak раскрыли рейтинг 10 самых популярных сериалов у пиратов в 2024 году. Абсолютное лидерство досталось «Дому дракона». Второе место заняли «Пацаны», а третье — «Сёгун».

Также в подборку попали «Аркейн», «Пингвин», «Фоллаут», «Джек Ричер», «Дюна: Пророчество» и другие проекты. Напомним, в 2023 году пальму первенства топа занял первый сезон «Одних из нас».

Топ-10 самых популярных сериалов у пиратов в 2024 году

«Дом дракона». «Пацаны». «Сёгун». «Аркейн». «Пингвин». «Фоллаут». «Джек Ричер». «Укрытие». «Дюна: Пророчество». Halo.

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