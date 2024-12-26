10 самых популярных сериалов у пиратов в 2024 году
Представители издания TorrentFreak раскрыли рейтинг 10 самых популярных сериалов у пиратов в 2024 году. Абсолютное лидерство досталось «Дому дракона». Второе место заняли «Пацаны», а третье — «Сёгун».
Также в подборку попали «Аркейн», «Пингвин», «Фоллаут», «Джек Ричер», «Дюна: Пророчество» и другие проекты. Напомним, в 2023 году пальму первенства топа занял первый сезон «Одних из нас».
Топ-10 самых популярных сериалов у пиратов в 2024 году
- «Дом дракона».
- «Пацаны».
- «Сёгун».
- «Аркейн».
- «Пингвин».
- «Фоллаут».
- «Джек Ричер».
- «Укрытие».
- «Дюна: Пророчество».
- Halo.
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