Вышла третья серия реалити-шоу Beast Games от блогера MrBeast

26 декабря состоялась премьера третьей серии реалити-шоу Beast Games от блогера MrBeast. Хронометраж нового эпизода составил 1 час 6 минут. Следующая серия проекта выйдет уже 2 января.

Beast Games — один из крупнейших проектов блогера MrBeast, выполненный совместно с компанией Amazon. Реалити-шоу описывают как вариацию «Игры в кальмара», где 1000 участников из разных стран мира соревнуются за денежный приз в размере $ 5 млн.

В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам. Финал состоится уже 13 февраля.