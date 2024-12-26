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Опубликованы первые кадры комедии «Они существуют» про инопланетян

Опубликованы первые кадры комедии «Они существуют» про инопланетян
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Телеканал ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production опубликовала первые кадры комедийного сериала «Они существуют» про инопланетян. Сроки и дата выхода шоу пока не раскрываются.

В центре сюжета окажутся два представителя внеземной цивилизации, отправленные на нашу планету, чтобы найти пропавшего сына Императора и помочь ему завершить секретную миссию. Инопланетяне мимикрируют под людей и выдают себя за обычную пару Антона и Марину. Поначалу пришельцам приходится очень сложно, однако постепенно они привыкают к быту, а Антон даже видит в земной жизни всё больше плюсов и не хочет возвращаться на родную планету.

В актёрский состав вошли Ян Цапник, Максим Лагашкин, Екатерина Стуловаm Александр Волохов, Тарас Кузьмин, Елизавета Гончаренко, Алексей Розин, Марина Доможирова, Юлия Франц, Татьяна Орлова и другие. Режиссёром выступил Урал Сафин («Котострофа», «Виктория»).

Первые кадры

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

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