В Call of Duty добавят скины и режим из «Игры в кальмара»

Компания Activision опубликовала трейлер коллаборации Call of Duty с сериалом «Игра в кальмара». Судя по ролику, в шутер добавят тематических оперативников и новые режимы в духе шоу. Больше деталей разработчики раскроют позднее.

Сама коллаборация стартует в Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone уже 3 января. Дата окончания кроссовера пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

26 декабря стартовал второй сезон сериала «Игра в кальмара». Сюжет продолжения рассказывает, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.