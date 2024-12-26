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Вышел первый отрывок из хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга

Вышел первый отрывок из хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга
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Кинокомпания Neon опубликовала первый отрывок из хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. В ролике даже принял участие режиссёр картины Осгуд Перкинс, известный по «Собирателю душ».

Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

Сюжет ленты основан на одноимённом рассказе Стивена Кинга о двух братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку обезьяны. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главную роль в ленте исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также снялись Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец»).

Премьера фильма в России состоится 27 февраля 2025 года — одновременно со всем миром.

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