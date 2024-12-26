Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» выйдет в онлайне 31 декабря — на пару дней раньше

Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» выйдет в онлайне 31 декабря — на пару дней раньше
Комментарии

Цифровая премьера фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» теперь состоится 31 декабря — в этот день его смогут посмотреть все желающие в интернете. Изначально картина должна была выйти на стримингах 3 января.

Лента будет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах Apple TV+, Amazon Prime, Vudu и других. Мировая премьера состоялась 22 ноября.

«Злая» рассказывает о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История показывает взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Вторая часть ленты выйдет в ноябре 2025 года.

Материалы по теме
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android