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Глава Sony Pictures обвинил критиков в провалах «Крейвена-охотника» и «Мадам Паутины»

Глава Sony Pictures обвинил критиков в провалах «Крейвена-охотника» и «Мадам Паутины»
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Генеральный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винсикерра прокомментировал провал фильмов «Крейвен-охотник» и «Мадам Паутина». По словам руководителя, он не понимает, почему лента с Аароном Тейлором-Джонсоном потерпела неудачу, поскольку «назвать её плохой нельзя».

Винсикерра заявил, что в провале обеих картин виноваты критики, которые буквально их «растоптали».

Не понимаю, почему критики решили, что «Крейвен-охотник» и «Мадам Паутина» не заслуживают существования, и жёстко их раскритиковали. С «Веномом» была такая же ситуация, однако зрители его полюбили, и он стал кассовым хитом. Эти фильмы вовсе не ужасны, их просто почему-то разгромили критики.

Глава Sony Pictures Entertainment признал, что компании нужно пересмотреть подход к развитию вселенной «Человека-паука», поскольку сейчас на них словно лежит какое-то «проклятие».

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