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В Epic Games Store раздают киберпанк-экшен Ghostrunner 2

В Epic Games Store раздают киберпанк-экшен Ghostrunner 2
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26 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача хардкорного слэшера Ghostrunner 2 в сеттинге киберпанка. Забрать игру себе на аккаунт смогут все геймеры в течение суток, включая владельцев российских аккаунтов.

Фото: Epic Games

В сиквеле геймеров ждут динамичные схватки с боссами, исследование мира за пределами Башни Дхармы, комплексные нелинейные уровни, сегменты с передвижением на мотоцикле, много новых режимов, противников и других опасностей.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.

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