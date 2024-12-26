В Epic Games Store раздают киберпанк-экшен Ghostrunner 2

26 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача хардкорного слэшера Ghostrunner 2 в сеттинге киберпанка. Забрать игру себе на аккаунт смогут все геймеры в течение суток, включая владельцев российских аккаунтов.

Фото: Epic Games

В сиквеле геймеров ждут динамичные схватки с боссами, исследование мира за пределами Башни Дхармы, комплексные нелинейные уровни, сегменты с передвижением на мотоцикле, много новых режимов, противников и других опасностей.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.