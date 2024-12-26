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Зрители приняли фильм ужасов «Носферату» чуть хуже «Улыбки 2»

Зрители приняли фильм ужасов «Носферату» чуть хуже «Улыбки 2»
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25 декабря в мировом прокате состоялась премьера ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом. Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые встретили ленту хорошо. К примеру, на агрегаторе CinemaScore сиквел получил от зрителей оценку B- — это немного хуже недавнего хоррора «Улыбка 2» (B). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

Сюжет картины описывается как «готическая история об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

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