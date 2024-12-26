Донк и Монеси сыграют за одну команду в новогоднем шоу-матче по Counter-Strike 2
Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков анонсировал шоу-матч со звёздами киберспортивного Counter-Strike 2.
В шоу-матче, приуроченном к Новому году, команда Овердрайва столкнётся с коллективом стримера Вадима Evelone Козакова. В составы вошли топовые российские киберспортсмены, среди которых есть именитые Данил Donk Крышковец и Илья m0NESY Осипов.
Состав Team OverDrive:
- Алексей OverDrive Бирюков;
- Данил Donk Крышковец;
- Илья m0NESY Осипов;
- Даниил d1Ledez Кустов;
- Павел s1ren Оглоблин.
Состав Team Evelone:
- Вадим Evelone Козаков;
- Максим kyousuke Лукин;
- Евгений r3salt Фролов;
- Денис deko Жуков;
- Кирилл Magnojez Роднов.
Противостояния состоится в пятницу, 27 декабря, в 18:00 мск.
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