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Донк и Монеси сыграют за одну команду в новогоднем шоу-матче по Counter-Strike 2

Донк и Монеси сыграют за одну команду в новогоднем шоу-матче по Counter-Strike 2
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Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков анонсировал шоу-матч со звёздами киберспортивного Counter-Strike 2.

В шоу-матче, приуроченном к Новому году, команда Овердрайва столкнётся с коллективом стримера Вадима Evelone Козакова. В составы вошли топовые российские киберспортсмены, среди которых есть именитые Данил Donk Крышковец и Илья m0NESY Осипов.

Состав Team OverDrive:

  • Алексей OverDrive Бирюков;
  • Данил Donk Крышковец;
  • Илья m0NESY Осипов;
  • Даниил d1Ledez Кустов;
  • Павел s1ren Оглоблин.

Состав Team Evelone:

  • Вадим Evelone Козаков;
  • Максим kyousuke Лукин;
  • Евгений r3salt Фролов;
  • Денис deko Жуков;
  • Кирилл Magnojez Роднов.

Противостояния состоится в пятницу, 27 декабря, в 18:00 мск.

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