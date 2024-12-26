Донк и Монеси сыграют за одну команду в новогоднем шоу-матче по Counter-Strike 2

Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков анонсировал шоу-матч со звёздами киберспортивного Counter-Strike 2.

В шоу-матче, приуроченном к Новому году, команда Овердрайва столкнётся с коллективом стримера Вадима Evelone Козакова. В составы вошли топовые российские киберспортсмены, среди которых есть именитые Данил Donk Крышковец и Илья m0NESY Осипов.

Состав Team OverDrive:

Алексей OverDrive Бирюков;

Данил Donk Крышковец;

Илья m0NESY Осипов;

Даниил d1Ledez Кустов;

Павел s1ren Оглоблин.

Состав Team Evelone:

Вадим Evelone Козаков;

Максим kyousuke Лукин;

Евгений r3salt Фролов;

Денис deko Жуков;

Кирилл Magnojez Роднов.

Противостояния состоится в пятницу, 27 декабря, в 18:00 мск.