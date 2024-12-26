Фильм «Муфаса: Король Лев» стал самой кассовой лентой на Рождество в США

Фильм «Муфаса: Король Лев» стал самой кассовой лентой на Рождество в США. В день праздника 25 декабря картина заработала в стране рекордные $ 14,7 млн.

Бюджет анимационной ленты составил $ 200 млн, поэтому для окупаемости ей необходимо заработать в мире как минимум $ 400 млн. Тем временем зрители приняли фильм чуть хуже первой части.

Напомним, повествование в картине ведётся в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится уже 28 декабря.