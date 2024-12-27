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Появились новые стильные постеры второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Появились новые стильные постеры второго сезона сериала «Игра в кальмара»
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Вчера вышел второй сезон сериала «Игра в кальмара». Создатели проекта опубликовали свежие персональные постеры шоу — с двумя ведущими персонажами и роботом в виде девочки из одной опасной игры.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сюжет второго сезона рассказывает, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

Первый сезон шоу про тайный турнир на выживание собрал более 2,8 млрд часов просмотров. Для сравнения: «Уэнсдей» вместе с четвёртым сезоном «Очень странных дел» с трудом превысил 50% от этой отметки. Корейское шоу стало настоящим хитом Netflix и прогремело на весь мир, оставив большой отпечаток в современной поп-культуре.

Все семь эпизодов уже можно посмотреть на Netflix.

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