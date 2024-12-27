Дени Вильнёв рассказал о съёмках своих фильмов и профессии мечты после режиссёра

Режиссёр Дени Вильнёв дал большое интервью изданию Los Angeles Times, в котором поговорил про съёмки кино, развитие искусственного интеллекта и прочие вопросы, касающиеся картин.

По словам Вильнёва, во время его работы очень важна сосредоточенность, поэтому на съёмках, где Дени режиссёр, он запрещает пользоваться смартфонами, чтобы члены команды не отвлекались.

Режиссёру приходится делать это с командой, и все должны быть сосредоточены и полностью погружены. Поэтому на моей съёмочной площадке запрещены смартфоны.

Дени рассказал, что обожает природу за её спокойствие и тишину. Ещё постановщику очень нравится работать в лесу: к примеру, снимать там какой-нибудь фильм. Вдобавок к прочему Вильнёв развеял опасения людей, которые думают, что он уже устал от кино. По словам режиссёра, страсть к кинематографу вряд ли когда-нибудь покинет его.

Фото: Warner Bros.

Также Вильнёв рассказал, что в случае, если бы его карьера в киноиндустрии не сложилась, он бы с радостью работал пекарем и радовал людей

Был один момент, когда я переживал кризис в молодости, и сказал себе: «Какой у меня запасной план? Его нет! Что, если после того, как я сниму два полнометражных фильма, меня выгонят? Что, если я плохой режиссёр? Что мне делать?» И я подумал: «Пекарь, который печёт хлеб». Это имело бы смысл. Людям нужен хлеб. Ты печёшь хлеб. Они покупают хлеб. Это очень простое математическое уравнение. Все счастливы».

Журналист LA Times задал Дени вопрос о любимом фильме Квентина Тарантино. Им оказалась лента «Криминальное чтиво», хотя Вильнёв также очень любит и «Бешеных псов».