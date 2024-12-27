Кинокритик порекомендовал россиянам неочевидные новогодние фильмы

Кинокритик и продюсер Сергей Сычев в беседе с изданием NEWS.ru порекомендовал россиянам неочевидные новогодние фильмы. По его мнению, лучше стараться смотреть что-то новое, а не пересматривать уже знакомое по несколько раз.

Кроме того, продолжил эксперт, в новогодние праздники можно посмотреть любую экранизацию «Рождественской истории» Чарльза Диккенса

Фильм «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры, который один из лучших рождественских фильмов в истории, — очень хороший выбор. Фильм, к сожалению, не так сильно известен в России, но сейчас как раз самое время его открыть для себя.

Лучшей российской новогодней комедией, которая была снята за последние 30 лет, критик назвал фильм «Страна ОЗ» Василия Сигарева.