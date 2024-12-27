Режиссёр «Носферату» Роберт Эггерс может работать над перезапуском культового «Лабиринта»

Инсайдер Джефф Снейдер сообщил, что режиссёру «Носферату» Роберту Эггерсу предложили снять перезапуск культового фэнтези-фильма «Лабиринт» 1986 года.

Согласился ли в итоге Эггерс, инсайдер пока не раскрыл. Над перезапуском «Лабиринта» уже работали: в 2017 году им занимался Феде Альварес, но потом покинул проект, так и не закончив его.

Оригинальный «Лабиринт» режиссёра и автора «Маппет-шоу» Джима Хенсона рассказывает о молодой девушке, которая пытается вызволить своего младшего брата из плена короля гоблинов — его роль исполнил Дэвид Боуи. Для этого ей приходится пройти через фантастический лабиринт.

Деталей перезапуска «Лабиринта» пока нет.