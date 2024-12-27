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Михаил Боярский стал самым привлекательным артистом прошлого поколения у россиянок

Михаил Боярский стал самым привлекательным артистом прошлого поколения у россиянок
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«Афиша Daily» со ссылкой на соответствующий опрос «Дзена» сообщила, что Михаил Боярский возглавил топ самых привлекательных актёров старого поколения. Голосование проводилось среди россиянок в возрасте от 18 до 25 лет.

Что касается Боярского, около 18% респондентов любят артиста благодаря его роли Д'Артаньяна в телефильме «Д'Артаньян и три мушкетёра».

Среди других фаворитов: Владимир Высоцкий, Олег Янковский и Вячеслав Тихонов. Среди любимых советских звёзд у юношей оказались Лариса Гузеева, Светлана Светличная и Алиса Фрейндлих. В топ, кроме них, вошли Людмила Гурченко, Анастасия Вертинская, Наталья Селезнёва и Ирина Алферова.

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