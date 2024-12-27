Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Одиссея» станет самым дорогим в карьере Кристофера Нолана — инсайдер

Фильм «Одиссея» станет самым дорогим в карьере Кристофера Нолана — инсайдер
Комментарии

По информации киноинсайдера Джеффа Снейдера, который периодически делится достоверными данными об индустрии, адаптация поэмы «Одиссея», которой занимается Кристофер Нолан, станет самым дорогим проектом в карьере режиссёра.

Сколько конкретно денег будет потрачено на «Одиссею», инсайдер не раскрыл, но заверил, что фильма дороже в карьере Нолана ещё не было.

Адаптация представляет собой «эпическую мифологическую историю, снятую с использованием новейшей технологии IMAX». Играть в адаптации «Одиссеи» будет звёздный состав: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

Съёмки ленты стартуют в первом квартале 2025 года. Премьера новой картины Нолана состоится 17 июля 2026 года.

Материалы по теме
Уже без восторга: впечатления от второго сезона «Игры в кальмара»
Уже без восторга: впечатления от второго сезона «Игры в кальмара»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android