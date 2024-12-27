Фильм «Одиссея» станет самым дорогим в карьере Кристофера Нолана — инсайдер

По информации киноинсайдера Джеффа Снейдера, который периодически делится достоверными данными об индустрии, адаптация поэмы «Одиссея», которой занимается Кристофер Нолан, станет самым дорогим проектом в карьере режиссёра.

Сколько конкретно денег будет потрачено на «Одиссею», инсайдер не раскрыл, но заверил, что фильма дороже в карьере Нолана ещё не было.

Адаптация представляет собой «эпическую мифологическую историю, снятую с использованием новейшей технологии IMAX». Играть в адаптации «Одиссеи» будет звёздный состав: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

Съёмки ленты стартуют в первом квартале 2025 года. Премьера новой картины Нолана состоится 17 июля 2026 года.