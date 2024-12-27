Гендиректор Sony Pictures обвинил критиков в провале «Мадам Паутины» и «Крейвена-охотника»

В начале месяца СМИ стали говорить о том, что после череды провалов Sony Pictures больше не будет выпускать ленты, основанные на комиксах Marvel. Последним показателем этого стал провал «Крейвена-охотника». Недавно председатель и генеральный директор Sony Pictures Тони Винчикерра прокомментировал это.

По его словам, в Sony Pictures действительно решили пересмотреть концепцию картин по комиксам Marvel. В провале «Морбиуса», «Мадам Паутина» и «Крейвена-охотника» Тони винит критиков, из-за которых к лентам стали относиться негативно.

«Мадам Паутина» плохо выступила в кинотеатрах, потому что пресса разнесла фильм в пух и прах. Это не плохая картина, и на Netflix она показала себя отлично. По какой-то причине журналисты решили, что нам не стоит снимать такие фильмы, как «Крейвен» и «Мадам Паутина».

По мнению Винчикерры, критики намеренно топят в негативе «действительно хорошие фильмы», но почему так происходит, гендиректор не понимает.