Мультфильм «Властелин колец: Война рохирримов» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера мультфильма «Властелин колец: Война рохирримов». Изначально она ожидалась 7 января, однако плохо показала себя в прокате. В результате проект решили выпустить в цифре намного раньше.

«Властелин колец: Война рохирримов» рассказывает историю нападения дунландцев во главе с вождём Вульфом на Рохан. Атака оказывается крайне успешной, и остатки рохиррим под руководством Хельма отправляются в неприступную крепость Хорнбург. Режиссёром аниме выступил Кэндзи Камияма, известный по «Призраку в доспехах: Синдром одиночки».

За две недели проката в кинотеатрах картина собрала неутешительные $ 10 млн при бюджете в $ 30 млн и получила смешанные отзывы от зрителей.