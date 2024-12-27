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Мультфильм «Властелин колец: Война рохирримов» вышел в онлайне

Мультфильм «Властелин колец: Война рохирримов» вышел в онлайне
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Сегодня состоялась цифровая премьера мультфильма «Властелин колец: Война рохирримов». Изначально она ожидалась 7 января, однако плохо показала себя в прокате. В результате проект решили выпустить в цифре намного раньше.

«Властелин колец: Война рохирримов» рассказывает историю нападения дунландцев во главе с вождём Вульфом на Рохан. Атака оказывается крайне успешной, и остатки рохиррим под руководством Хельма отправляются в неприступную крепость Хорнбург. Режиссёром аниме выступил Кэндзи Камияма, известный по «Призраку в доспехах: Синдром одиночки».

За две недели проката в кинотеатрах картина собрала неутешительные $ 10 млн при бюджете в $ 30 млн и получила смешанные отзывы от зрителей.

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