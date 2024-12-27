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Мультфильм «Человек-паук: За пределами вселенных» выведет зрителей на слёзы

Мультфильм «Человек-паук: За пределами вселенных» выведет зрителей на слёзы
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Актёр Брайан Тайри Генри, который озвучит персонажа в мультфильме «Человек-паук: За пределами вселенных», рассказал, что картина получится очень эмоциональной и доведёт зрителей до слёз.

Особенно эмоциональным получится финал «За пределами вселенных». Само собой, раскрывать детали концовки актёр не стал.

Мы все ждём новую часть. Понимаете, о чём я? Она точно выйдет, выйдет, нужно просто подождать. И все зрители будут плакать. Особенно от финала, я вам точно скажу.

По данными инсайдеров, сам мультфильм вряд ли стоит ждать до 2027 года, хотя изначально премьера должна была состояться в марте 2024-го. Боб Персичетти и Джастин К. Томпсон займут должности постановщиков мультфильма. Ранее они ставили первые две части: «Через вселенные» и «Паутина вселенных».

Ранее инсайдеры сообщали о тяжёлом производстве предыдущей картины — «Человек-паук: Паутина вселенных». Создатели дилогии Фил Лорд и Кристофер Миллер постоянно вносили правки в сценарий и переделывали целые сцены за несколько месяцев до премьеры, из-за чего многим сотрудникам Sony Pictures Animation пришлось работать сверхурочно.

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