«Ничего особенного не произошло»: зрители смешанно оценили второй сезон «Игры в кальмара»

26 декабря состоялась премьера второго сезона «Игры в кальмара» — продолжения самого популярного сериала от Netflix. Шоу вернулось спустя три года после выхода первого сезона, который произвёл настоящий фурор и стал одним из самых успешных проектов в киноиндустрии.

Некоторые зрители уже посмотрели все семь вышедших эпизодов и поделились своим мнением. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes второй сезон рекомендуют к просмотру 63% пользователей, а средняя оценка юзеров на портале IMDb составляет около 7,5 балла из 10. Зрителям в целом понравились новые испытания и проработка персонажей, однако многие фанаты не оценили медленный темп повествования, предсказуемые сюжетные повороты и общую незаконченность истории.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители о втором сезоне «Игры в кальмара»

Этот сезон был однообразным, медленным, предсказуемым и абсолютно бессмысленным. Пустая трата времени!

Второй сезон потерял ощущение «что бы я делал в такой ситуации» и заменил его достаточно компетентным, но не выдающимся триллером.

Хорошие актёры, хорошо снято. К сожалению, сюжетная линия практически такая же, как и в первом сезоне. За семь серий ничего особенно интересного так и не произошло. Но меньше всего мне понравился финал, крайне разочаровывающий и крайне предсказуемый.

Второй сезон «Игры в кальмара» пытается развить историю оригинала, но не имеет такого же эмоционального воздействия или захватывающего сюжета, которые сделали первый сезон столь популярным. Хотя сериал и выглядит великолепно, история кажется натянутой, развивается медленнее и более предсказуемо, что делает её менее запоминающейся, чем первый сезон.

Я ничего не ждал от второго сезона, но он оказался очень интересным и насыщенным экшен-сценами.

Определённо рекомендую к просмотру. Я посмотрел все семь серий залпом без остановки. Теперь очень жду третий сезон!

Третий сезон «Игры в кальмара» выйдет в 2025 году — он завершит историю сериала.