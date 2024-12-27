YouTube потеряет более 20 млрд рублей в случае блокировки в России

Видеохостинг YouTube может потерять более 20 млрд рублей рекламных доходов в случае блокировки в России. Об этом в интервью ТАСС сообщила Ассоциация блогеров и агентств (АБА).

По данным организации, на сегодняшний день на YouTube приходится до 50% объёмов всего рынка инфлюенс-маркетинга. В случае полной блокировки сайта рекламный рынок перейдёт на другие платформы.

Огромное влияние на картину окажет ситуация с YouTube: на сегодняшний день на эту платформу приходится до 50% объёмов всего рынка инфлюенс-маркетинга, чуть более 20 млрд рублей в год. Полная блокировка этого сервиса приведёт к тому, что эти средства на время покинут рынок, пока не произойдёт полная перестройка с российскими платформами во главе.

Как отметил директор инфлюенс-агентства «Почва» Георгий Лапшаков, в случае блокировки платформы рекламные агентства перейдут на другие интернет-площадки — «ВКонтакте» и «Телеграм».

По состоянию на декабрь 2024 года трафик YouTube в России стремительно падает. Это происходит на фоне новой волны замедления хостинга, которая началась в середине месяца.