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Государство утвердило темы для поддержки отечественных фильмов 2025 году

Минкультуры утвердило перечень приоритетных тем для господдержки кинопроизводства в 2025 году. Его опубликовала министр культуры Ольга Любимова.

В список вошли основные темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции нашей страны, история и противодействие попыткам её фальсификации, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности и подобное.

Поддержку также получат фильмы, посвящённые русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов. Вдобавок к прочему большое внимание будет уделено экранизациям произведений русской классической литературы.