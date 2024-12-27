Фильм «Муфаса: Король Лев» выйдет в кинотеатрах России 16 января

20 декабря состоялась мировая премьера фильма «Муфаса: Король Лев» — приквела ремейка «Короля льва». К сожалению, лента так и не добралась до России из-за ухода студии Disney с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Анимационная картина выйдет в России 16 января — спустя почти месяц после запуска по всему миру. Ленту можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Столь большая задержка с выходом «Муфасы» в России связана с отказом отечественных кинотеатров от пиратских голливудских картин в новогодние праздники. Решение было принято из-за просьб российских прокатчиков, которым выделят сеансы для «Волшебника изумрудного города», «Постучись в мою Тверь» и «Финиста: Первого богатыря».

При этом лента будет доступна в некоторых небольших киносетях страны, однако полноценно доберётся до страны лишь в середине января.