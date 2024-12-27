Лучшие фильмы ужасов 2024 года от IGN

Одно из самых популярных изданий о популярной культуре IGN опубликовало список лучших фильмов ужасов 2024 года. В список вошли шесть картин, которые обязан посмотреть каждый фанат хорроров.

Так, лучшим фильмом ужасов 2024 года, по мнению IGN, стала «Субстанция» — лента с Деми Мур также вышла и в России, заняв второе место в списке самых кассовых зарубежных фильмов в стране за год. На втором месте расположился «Чужой: Ромул» по культовой вселенной Ридли Скотта, далее идут «Я видел свечение телевизора» и «Собиратель душ» с Николасом Кейджем.

В категории «Достойны упоминания» оказались ещё две ленты: «Омен. Первое знамение» и «Тихое место: День первый».

Лучшие фильмы ужасов 2024 года по версии IGN

«Субстанция» — победитель

«Чужой: Ромул»

«Я видел свечение телевизора»

«Собиратель душ»

«Омен. Первое знамение»

«Тихое место: День первый»