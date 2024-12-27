Лучшие фильмы ужасов 2024 года от IGN

Одно из самых популярных изданий о популярной культуре IGN опубликовало список лучших фильмов ужасов 2024 года. В список вошли шесть картин, которые обязан посмотреть каждый фанат хорроров.
Так, лучшим фильмом ужасов 2024 года, по мнению IGN, стала «Субстанция» — лента с Деми Мур также вышла и в России, заняв второе место в списке самых кассовых зарубежных фильмов в стране за год. На втором месте расположился «Чужой: Ромул» по культовой вселенной Ридли Скотта, далее идут «Я видел свечение телевизора» и «Собиратель душ» с Николасом Кейджем.
В категории «Достойны упоминания» оказались ещё две ленты: «Омен. Первое знамение» и «Тихое место: День первый».
Лучшие фильмы ужасов 2024 года по версии IGN
- «Субстанция» — победитель
- «Чужой: Ромул»
- «Я видел свечение телевизора»
- «Собиратель душ»
- «Омен. Первое знамение»
- «Тихое место: День первый»