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Лучшие фильмы ужасов 2024 — Субстанция, Чужой: Ромул, Собиратель душ, Тихое место и другие

Лучшие фильмы ужасов 2024 года от IGN
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Одно из самых популярных изданий о популярной культуре IGN опубликовало список лучших фильмов ужасов 2024 года. В список вошли шесть картин, которые обязан посмотреть каждый фанат хорроров.

Так, лучшим фильмом ужасов 2024 года, по мнению IGN, стала «Субстанция» — лента с Деми Мур также вышла и в России, заняв второе место в списке самых кассовых зарубежных фильмов в стране за год. На втором месте расположился «Чужой: Ромул» по культовой вселенной Ридли Скотта, далее идут «Я видел свечение телевизора» и «Собиратель душ» с Николасом Кейджем.

В категории «Достойны упоминания» оказались ещё две ленты: «Омен. Первое знамение» и «Тихое место: День первый».

Лучшие фильмы ужасов 2024 года по версии IGN

  • «Субстанция» — победитель
  • «Чужой: Ромул»
  • «Я видел свечение телевизора»
  • «Собиратель душ»
  • «Омен. Первое знамение»
  • «Тихое место: День первый»
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