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Фильм ужасов «Носферату» собрал $ 11,5 млн на Рождество — это лучший старт Роберта Эггерса

Фильм ужасов «Носферату» собрал $ 11,5 млн на Рождество — это лучший старт Роберта Эггерса
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Фильм ужасов «Носферату» вышел в кинотеатрах США 25 декабря и заработал в местном прокате $ 11,5 млн. Лента не только показала отличный старт на Рождество, но и установила рекорд в карьере режиссёра Роберта Эггерса.

Ранее лучший результат постановщика составлял $ 5 млн — именно такую сумму заработал «Варяг» в апреле 2022 года. Благодаря отличному запуску аналитики повысили прогнозы по стартовым сборам «Носферату», которые сейчас составляют $ 42 млн вместо первоначальных $ 25 млн. Лента также наверняка поставит рекорд по кассовым сборам для Роберта Эггерса, лучший результат которого сейчас составляет $ 69 млн.

«Носферату» — ремейк немецкой киноленты 1922 года. Фильм рассказывает историю девушки, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов». Главные роли в картине сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога Ярости») и Лили-Роуз Депп («Кумир»).

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