Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы «Волшебника Изумрудного города» превысили 70 млн рублей ещё до выхода в прокате

Сборы «Волшебника Изумрудного города» превысили 70 млн рублей ещё до выхода в прокате
Аудио-версия:
Комментарии

1 января в кинотеатрах России состоится премьера фильма «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича» — первой части большой трилогии по знаменитой вселенной Александра Волкова. Лента расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Ещё до старта проката сборы картины превысили 70 млн рублей — в эту сумму входят предпродажи билетов на 1 января и весь дебютный уикенд. Тем временем сборы продолжают увеличиваться каждый час, и к старту проката они могут превысить отметку в 100 млн рублей.

Фото: ЕАИС

Главные роли в «Волшебнике Изумрудного города» исполнили Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»). Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечали Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).

Материалы по теме
Фото
Появились постеры с главными героями фильма «Волшебник Изумрудного города»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android