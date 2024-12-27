Сборы «Волшебника Изумрудного города» превысили 70 млн рублей ещё до выхода в прокате

1 января в кинотеатрах России состоится премьера фильма «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича» — первой части большой трилогии по знаменитой вселенной Александра Волкова. Лента расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Ещё до старта проката сборы картины превысили 70 млн рублей — в эту сумму входят предпродажи билетов на 1 января и весь дебютный уикенд. Тем временем сборы продолжают увеличиваться каждый час, и к старту проката они могут превысить отметку в 100 млн рублей.

Фото: ЕАИС

Главные роли в «Волшебнике Изумрудного города» исполнили Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»). Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечали Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).