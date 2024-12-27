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Версию 3.0 для Honkai Star Rail с новой планетой Амфореус покажут на стриме 1 января

Версию 3.0 для Honkai Star Rail с новой планетой Амфореус покажут на стриме 1 января
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Студия HoYoverse официально подтвердила, что традиционная трансляция перед релизом большого обновления в Honkai Star Rail пройдёт уже в следующую среду. Подробности версии 3.0 разработчики раскроют 1 января в 14:30 мск.

Авторы игры подробно расскажут о двух новых персонажах — Великой Герте, новой версии девушки из Общества Гениев, и Аглае. Обе героини имеют пять звёзд рейтинга.

Фото: Hoyoverse

HoYoverse также обещают раскрыть первые детали о сюжетной линии патча 3.0, подробности нового мира, режимов и подарить игрокам различные подарки, в том числе промокоды на звёздный нефрит и ресурсы.

Выход Honkai Star Rail 3.0 запланирован на 15 января.

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