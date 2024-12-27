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Вышел русский тизер третьего сезона сериала «Джек Ричер»

Вышел русский тизер третьего сезона сериала «Джек Ричер»
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Опубликован русский тизер третьего сезона сериала «Джек Ричер». В ролике показали схватку главного героя с новым врагом — гигантом по имени Полли.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.

Третий сезон шоу расскажет о новых приключениях Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником. Впервые за долгое время бывший сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям.

Шоу рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы. Первый сезон вышел в 2022 году, а второй — в 2023-м.

Третий сезон стартует 20 февраля в стриминговом сервисе Amazon Prime.

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