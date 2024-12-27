«MrBeast продолжает поднимать планку»: первые зрители хорошо оценили шоу Beast Games

Первые зрители уже успели посмотреть и составить мнение о реалити-шоу Beast Games от блогера MrBeast. Напомним, Beast Games — один из крупнейших проектов блогера MrBeast, выполненный совместно с компанией Amazon. Реалити-шоу описывают как вариацию «Игры в кальмара», где 1000 участников из разных стран мира соревнуются за денежный приз в размере $ 5 млн.

Фото: Rotten Tomatoes

Аудитория хорошо приняла шоу блогера. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes проект рекомендуют к просмотру 75% пользователей. Зрители хвалят шоу за впечатляющие эффекты, драму между участниками состязания и отличную динамику событий.

Что пишут первые зрители о реалити-шоу Beast Games:

Beast Games — это сенсационный сериал, который обязательно нужно посмотреть! Динамичные сцены и моменты держат вас в постоянном напряжении. Первый эпизод задаёт тон тому, что будет в следующих сериях… Не могу дождаться, чтобы узнать, кто победит и чем всё это закончится!

MrBeast продолжает поднимать планку. Безумные испытания, приз в размере $ 5 млн, а теперь и выход в стриминговом сервисе. Этот чувак реально гений!

Невероятно весело! Так интересно смотреть, как люди себя ведут, когда на кону стоят такие деньги. Не могу дождаться выхода третьего эпизода.

Темп повествования выдержан отлично. Вы находитесь в напряжении от начала и до конца!

Участники конкурса невероятно колоритны, и мне не терпится узнать, как будут развиваться их истории.

В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам. Финал состоится уже 13 февраля.