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Сериал «Граф Монте-Кристо» выйдет в России на телевидении 7 января

Сериал «Граф Монте-Кристо» выйдет в России на телевидении 7 января
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Сериал «Граф Монте-Кристо» от оскароносного Билле Аугуста («Отверженные», «Дом Духов») выйдет в России 7 января. Шоу будет транслироваться на телеканале ТВ-3, который приобрёл права на показ проекта ещё в ноябре.

Сериал расскажет историю Эдмона Дантеса, который оказывается в тюрьме замка Иф без суда и следствия. После 10 лет он теряет всякие надежды на спасение, однако внезапно встречает другого заключённого, который много лет рыл тоннель для побега, но по ошибке попал в камеру Дантеса. Новый товарищ рассказывает Эдмону о сокровищах, находящихся за пределами замка, но вскоре умирает, и побег Дантес совершает в одиночку. Теперь он загадочный граф Монте-Кристо и намерен отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

Главные роли в предстоящей экранизации исполнили Сэм Клафлин, Робин Грир, Поппи Корби-Туч, Меган де Крук, Нелл Бэйкер, Линетт Крин, Генри Лоуфулл и Габриэлла Пессион.

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