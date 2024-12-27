Над мультфильмом «Кунг-фу Панда 5» уже работают — инсайдер

Известный инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что в студии DreamWorks началась работа над мультфильмом «Кунг-фу Панда 5». Другие детали пока не раскрываются. Ранее режиссёр Майк Митчелл рассказал, что зрителям стоит ждать новую часть примерно года через три, то есть в 2027 году.

В конце апреля стало известно, что совокупные сборы всей франшизы «Кунг-фу Панда» превысили отметку в $ 2 млрд. Подобной цифры серия смогла достигнуть благодаря выходу четвёртой части, которая заработала за время проката свыше $ 547 млн.

«Кунг-фу Панда 4» рассказывает о новых приключениях героя По, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов.