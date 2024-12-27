Опубликованы персональные постеры фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

Кинокомпания Central Partnership опубликовала персональные постеры фильма «Последний ронин». На них изображены центральные герои ленты, включая персонажа Юрия Колокольникова.
Картина представляет собой приключенческий фантастический экшен. Действие фильма разворачивается в относительно недалёком будущем, когда из-за изменений климата человеческая цивилизация практически уничтожена. Преследуемый призраками прошлого ронин путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, создавая карту континента.
Вместе с Колокольниковым в ленте сыграли Диана Енакаева, Тихон Жизневский и Александр Мизёв. Режиссёром выступил Максим Шишкин.
Премьера фильма в кинотеатрах России состоялась 26 декабря.
Персональные постеры
Фото: Central Partnership
Фото: Central Partnership
Фото: Central Partnership
Фото: Central Partnership
Фото: Central Partnership
Фото: Central Partnership