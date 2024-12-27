Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликованы персональные постеры фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

Опубликованы персональные постеры фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Central Partnership опубликовала персональные постеры фильма «Последний ронин». На них изображены центральные герои ленты, включая персонажа Юрия Колокольникова.

Картина представляет собой приключенческий фантастический экшен. Действие фильма разворачивается в относительно недалёком будущем, когда из-за изменений климата человеческая цивилизация практически уничтожена. Преследуемый призраками прошлого ронин путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, создавая карту континента.

Вместе с Колокольниковым в ленте сыграли Диана Енакаева, Тихон Жизневский и Александр Мизёв. Режиссёром выступил Максим Шишкин.

Премьера фильма в кинотеатрах России состоялась 26 декабря.

Персональные постеры

Фото: Central Partnership

Фото: Central Partnership

Фото: Central Partnership

Фото: Central Partnership

Фото: Central Partnership

Фото: Central Partnership

Материалы по теме
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android