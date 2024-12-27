Сборы фильмов в России в 2024 году превысили 43 млрд рублей

Министр культуры РФ Ольга Любимова подвела итоги кинопроката России за 2024 год. По её словам, за почти минувший год сборы фильмов в стране превысили 43 млрд рублей, причём 33 млрд из них пришлись на отечественные ленты.

Отмечается, что, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, кассовые сборы картин увеличились в России на 16%, а если рассматривать показатели только российских фильмов, то на все 24%. Также Любимова заявила, что российские ленты сегодня – главный драйвер роста отечественного рынка кинопроката.

В 2024 году сразу восемь отечественных фильмов преодолели отметку в 1 млрд рублей сборов: среди них «Мастер и Маргарита», «Холоп 2», «Сто лет тому вперёд», Бременские музыканты» и «Огниво».